Fiscalía pide ayuda para dar con familiares de este fallecido

Julio César Bogado Aquino falleció hoy tras presumiblemente chocar con su motocicleta el paseo central de la rotonda que une la avenida Costanera Norte de Asunción y el puente Héroes del Chaco.

La agente fiscal Hermenegilda Cubilla, de la Unidad Penal N.° 2 de la Fiscalía Barrial N.° 7, emitió un pedido de ayuda para localizar a los familiares de la víctima fatal del accidente de tránsito.

El cuerpo se encuentra en la Morgue Judicial. Cualquier información que pueda aportar la ciudadanía, piden que sea comunicada al 0981 507598.

En conversación con ABC Color en el lugar del accidente, el oficial Fernando Moral de la Policía Nacional comentó que el motociclista viajaba hacia el puente desde la zona del Jardín Botánico. Luego de que la moto impactó contra el paseo central, la cabeza de Julio impactó contra el cordón.

Alta velocidad

La moto en la que iba la víctima es un vehículo considerado dentro de la categoría de alta cilindrada. Los intervinientes también comentaron que no encontraron casco alguno en el lugar y tampoco descartaron que exista otro vehículo involucrado.

Un testigo del hecho dijo que el motociclista viajaba a alta velocidad.