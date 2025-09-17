Abuso sexual infantil: Fiscalía interviene ante denuncia en una escuela

Un niño de ocho años fue víctima de abuso sexual infantil de manera sistemática, según confirmó una especialista interviniente ante la apertura de la causa por parte del agente fiscal José Luis Casaccia.

De acuerdo a los datos de la investigación, los sospechosos del hecho serían tres adolescentes que serían compañeros de escuela de la víctima y que tendrían entre 11 y 12 años de edad.

La causa se inició a partir de la denuncia realizada por la responsable de una Unidad de Salud Familiar, quien informó que, el 16 de septiembre, recibió al niño que fue víctima en compañía de su madre para una consulta médica debido a un cuadro febril.

Durante la atención, el menor reveló que el día anterior, 15 de septiembre, en horas de la tarde, habría sido víctima de un hecho de abuso en el interior del sanitario de su institución educativa, presuntamente cometido por tres compañeros del quinto grado.

Inspección confirmó abuso sexual

Ante la gravedad del testimonio, el representante del Ministerio Público dispuso la remisión inmediata del niño para una inspección médica forense.

La especialista interviniente emitió un diagnóstico que confirma indicios de abuso sexual sistemático.