Atentado en Lambaré: comunicador señaló que grupo político lo amedrenta hace un tiempo

El jefe de Comunicación de la Municipalidad de Lambaré, Fabián Costa, denunció un atentado a balazos contra su vivienda y su vehículo en la madrugada del miércoles. Desconocidos efectuaron varios disparos contra su domicilio del barrio Mariscal López.

“Veintidós impactos fueron. Diecisiete tiene mi vehículo y cinco por la pared de mi casa. Realmente es preocupante, esto que ocurrió entre las 01:15 y 01:20 de este miércoles, cuando hacía minutos que yo llegaba a mi casa”, comentó el trabajador municipal.

Seguido señaló: “No sé si me estaban siguiendo, no sé si estaban controlando que llegara a mi casa, porque, según el circuito cerrado que me proveyeron, se ve a dos hombres en una motocicleta que pasan frente a mi casa, luego vuelven y uno trepa por el medidor de la Ande y ahí empieza a disparar”.

“El ruido fue tremendo, el susto fue inmenso, que hasta los vecinos salieron asustados”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Atentado en Lambaré: Policía busca circuito cerrado en la zona y esperan se designe un fiscal

“Yo pensé que lanzaron una bomba molotov o que un vehículo atropelló mi portón, pero luego me di cuenta de que no era joda. Un vecino me proveyó los videos, pero lastimosamente no se ve el momento donde disparan”, indicó Acosta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un grupo que viene amedrentando

Cuando fue consultado si tiene alguna sospecha de quienes podrían estar detrás de este atentado, señaló: “Hay un grupo político que hace dos años viene molestando, amedrentando. Dicen que con mis compañeros de trabajo estamos detrás de publicaciones periodísticas que se realizan. Por estas cuestiones estamos como estamos en Lambaré”.

Luego apuntó: “Estas son cosas que se ven en México, o en el peor de los casos en Pedro Juan Caballero. Y preocupa muchísimo esta situación y más si se trata de un trasfondo político”.

En otro momento, el Jefe de Comunicaciones de la Municipalidad comentó que en varias ocasiones recibió mensajes que decían que se iban a encargar de él, que ya iba a saber quienes eran ellos y con quién se estaba metiendo.

Además, confirmó que le habían comentado que el concejal Jimmy Paniagua expresó que el jefe de comunicaciones había pasado una información a ABC Color.

Un seguimiento secuencial

El Comisario Ramón Morales, Sub Comandante de la Policía Nacional, indicó que el hecho que ocurrió es muy grave y que la Policía Nacional tomó acción de inmediato.

“Personal de investigaciones va a estar realizando un seguimiento secuencial de diferentes lugares para obtener filmaciones de circuito cerrado, para conocer el itinerario y el retorno utilizado”, señaló.

Ante la consulta de si la familia tendrá protección policial, por lo menos por unos días, el comisario fue tajante expresando que así será.

“Las balas que quedaron incrustadas en la vivienda y en el auto van a ser claves para ver si el arma fue utilizada en otro hecho similar que se realizó tiempo atrás en Lambaré”, finalizó.