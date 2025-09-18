Video: extraen auto que cayó al río Paraná en Puerto Triunfo.

El destacamento en Puerto Triunfo del Área Naval de Itapúa, a cargo del teniente Antonio Duarte, extrajo un automóvil que cayó la mañana de este miércoles en el kilómetro 1742 del río Paraná, ubicado en el puerto del distrito de Natalio. El rodado no tenía ocupantes cuando se sumergió, según los intervinientes.

Para sacar el vehículo, utilizaron una retroexcavadora para arrastrarlo hasta la orilla. El auto llegó a unos 5 metros de la orilla, con una profundidad de entre 4 y 5 metros. Se trata de un Nissan tipo Sentra de color azul, con matrícula AVF 647.

El propietario del automóvil fue identificado como Aníbal Cabrera Gómez, oriundo del distrito de Yatytay. Indicó que un desperfecto mecánico impidió accionar el freno de mano, por lo que el auto terminó cayendo al agua en reversa.

El accidente

Según testigos, el rodado ingresó al lugar con el fin de abordar la balsa de cruce internacional. En el momento de estacionar, el freno de mano no funcionó y terminó cayendo al agua en reversa.

El conductor logró lanzarse antes de que el auto se sumergiera y fue rescatado por operarios de la balsa, que estaba a pocos metros. El hombre resultó ileso, pero fue derivado a la Unidad de Salud Familiar (USF) para su inspección.

El accidente se registró cerca de las 12:00, en el acceso al puerto de embarque de la balsa internacional de Puerto Triunfo, que conecta con la ciudad de Puerto Rico, en Argentina.