Alumno agrede y amenaza a su profesor en Itá

El docente Milciades Raúl Páez González (47) presentó una denuncia en la Comisaría 12ª Central de Itá tras sufrir una supuesta agresión física por parte de un alumno del segundo curso de la media del Colegio Parroquial San Blas.

El hecho ocurrió en la mañana de ayer viernes 19 de septiembre, alrededor de las 10:45, durante un encuentro de futsal masculino en el marco de las Olimpiadas Estudiantiles desarrolladas en el Complejo San Blas.

El profesor informó a la Policía que se registró una discusión entre estudiantes y él intervino para que no pase a mayores. Sin embargo, el adolescente reaccionó contra el propio docente y lo agredió con golpes de puño en la cabeza y el rostro, dejándole lesiones a la altura del labio.

Amenazó con volver a golpear al docente

Según el reporte, lograron contener al alumno y la situación se calmó. Sin embargo, poco después el adolescente se acercó para amenazar al profesor con esperarlo a la salida para volver a golpearlo.

La Policía informó que el caso será remitido al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Mientras que la Comisión de Profesores de Educación Física de Itá emitió un comunicado para expresar su repudio ante la agresión física sufrida por el docente.

El profesor señaló a ABC que prefiere no brindar declaraciones para no exponer al adolescente.