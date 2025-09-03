Susto en colegio asunceno: alumno amenazó con un cuchillo

Los estudiantes del Colegio Nacional Comercio N° 1 sufrieron un gran susto ayer, cuando un alumno sacó un cuchillo y persiguió a su docente. Según los datos preliminares, se habría molestado porque no le permitió salir temprano. La rápida intervención de otros estudiantes y docentes impidió que se registraran heridos. Según padres de otros estudiantes, el menor tendría una discapacidad cognitiva.