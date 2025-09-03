Susto en colegio asunceno: alumno amenazó con un cuchillo

El nuevo episodio de violencia escolar se registró dentro del Colegio Nacional Comercio N° 1, de Asunción. Un adolescente amenazó con un cuchillo a una docente ayer. En los videos compartidos se observa a sus mismos compañeros intentando controlarlo.
Según datos iniciales, el menor se molestó debido a que quería salir del colegio antes del horario establecido y la docente a cargo se negó a abrirle el portón.
Madres de estudiantes relataron que el alumno tenía tres cuchillos en su poder. Destacaron que aparentemente el menor tendría una discapacidad cognitiva y sufrió una crisis.
NOTA EN DESARROLLO
