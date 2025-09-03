Nacionales

Susto en colegio asunceno: alumno amenazó con un cuchillo

Los estudiantes del Colegio Nacional Comercio N° 1 sufrieron un gran susto ayer, cuando un alumno sacó un cuchillo y persiguió a su docente. Según los datos preliminares, se habría molestado porque no le permitió salir temprano. La rápida intervención de otros estudiantes y docentes impidió que se registraran heridos. Según padres de otros estudiantes, el menor tendría una discapacidad cognitiva.

03 de septiembre de 2025 - 09:08
Acceso al Colegio Nacional Comercio N° 1.Edgardo Romero, ABC TV

El nuevo episodio de violencia escolar se registró dentro del Colegio Nacional Comercio N° 1, de Asunción. Un adolescente amenazó con un cuchillo a una docente ayer. En los videos compartidos se observa a sus mismos compañeros intentando controlarlo.

Según datos iniciales, el menor se molestó debido a que quería salir del colegio antes del horario establecido y la docente a cargo se negó a abrirle el portón.

Madres de estudiantes relataron que el alumno tenía tres cuchillos en su poder. Destacaron que aparentemente el menor tendría una discapacidad cognitiva y sufrió una crisis.

NOTA EN DESARROLLO

