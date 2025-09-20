Atrapan a supuestos maleantes e indagan conexión con ataque a periodista

Uno de los detenidos fue identificado como Leonardo Ramón Villalba (29), con antecedentes por perturbación de las paz pública, quien tenía en su poder dos revólveres, uno calibre 38 y otro también 38 pero del especial y una motocicleta Kenton Dakar blanca. Mientras que el segundo capturado fue Juan Antonio Ocampos Plaut (25), con antecedentes por homicidio doloso, tenencia sin autorización de estupefacientes y hurto agravado. En su poder tenía una motocicleta Kenton Dakar, blanca en su poder, a más de varios otros objetos como celulares y algunas vestimentas que fueron incautadas como evidencias, según la Policía.

Fuentes del departamento Investigaciones de Central confirmaron que inicialmente la captura de ambos fue en marco de una investigación por un asalto a mano armada y el robo de G. 400.000.000 registrado el 13 de agosto último en la ciudad de Luque.

De acuerdo con el informe del caso, ambos supuestamente irrumpieron en la residencia del funcionario Carlos Antonio Cañete Mendieta (60) y lo despojaron del millonario monto que tenía guardado en la vivienda.

Conforme a los documentos encontrados en la mañana de hoy, ambos sospechosos se compraron para sus motocicletas ese mismo día del asalto y al contado.

Ataque a periodistas

Según los policías, tanto Villalba como Ocampos han incursionado en todos las facetas de delictivos posibles, por lo que las armas encontradas en poder de ellos fueron remitidas al laboratorio de Balística para cotejar con los proyectiles levantados de la casa del periodista Carlos Benítez, que fue atacada a tiros en la noche del jueves en Valle Ybaté, Lambaré.

Para el ataque a la casa de Benítez los desconocidos aparentemente utilizaron un revólver calibre 38 y aparentemente se movilizaron a bordo de una potente motocicleta, según las fuentes ploliciales..