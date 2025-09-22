Atentado contra periodista de Lambaré: lo que se sabe hasta el momento

Mauricio Aníbal Ortiz Peralta (34), Luis Fernando Cabrera Cabrera (27) y Diego Alexander Mendoza (25) fueron detenidos ayer tras dos allanamientos realizados en Ñemby, en prosecución a la investigación sobre el ataque que recibió el periodista Julio Fabián Acosta Caballero (44), jefe de prensa de la Municipalidad de Lambaré.

En la primera intervención fue detenido Ortiz Peralta, señalado como supuesto líder de una facción de la barrabrava de Cerro Porteño. En el lugar se incautaron armas de fuego, drogas, una balanza de precisión y otros elementos vinculados al microtráfico.

En la segunda vivienda, donde funciona la bodega “El Ciclón”, se detuvo a dos personas y se hallaron estupefacientes, un arma calibre .22 y una balanza de precisión.

El comisario Richard Vera, jefe del Departamento Especializado de Homicidios de la Policía, explicó que ambas intervenciones fueron posibles gracias al análisis de imágenes de circuito cerrado. En ellas se observa el recorrido de la motocicleta utilizada por los sicarios, que primero ingresó a la casa de Ortiz y luego fue a la bodega mencionada.

Vinculación con la barrabrava y móvil del ataque

Aunque Ortiz es sindicado como presunto líder de la facción, Vera aclaró que aún no se confirmó que sea miembro activo de la barrabrava de Cerro Porteño, pese a que se constató que en la bodega se reúnen integrantes de dicha hinchada organizada.

El comisario también resaltó que el móvil del ataque todavía no fue determinado. Indicó que Ortiz Peralta se abstuvo de declarar y quedó a disposición del Ministerio Público.

“Aún no tenemos el móvil de por dónde vendría la mano para vincularlo con Fabián Costa”, mencionó.

La casa del periodista Fabián Acosta fue atacada a balazos en la madrugada del 17 de septiembre, en el barrio Mariscal López de Lambaré. Aunque se efectuaron varios disparos, ninguna persona resultó herida