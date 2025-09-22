Capturados en Ñemby por el atentado contra jefe de prensa de la Municipalidad de Lambaré

El atentado contra la casa del periodista Julio Fabián Costa Caballero, de 44 años, ocurrió en la madrugada del 17 de setiembre pasado en el barrio Mariscal López de la ciudad de Lambaré.

Fabián Costa trabajó por muchos años en radio Primero de Marzo 780 AM y actualmente se desempeña como jefe de Prensa de la Municipalidad de Lambaré, a cargo del intendente colorado Rosa Agustín González Dans, conocido políticamente como Guido González.

El periodista Costa y su familia estaban durmiendo cuando aparecieron frente a su casa dos sicarios en una moto.

Uno de ellos disparó al menos 22 tiros con una pistola calibre 9 milímetros.

Los balazos dieron contra la casa y el coche del comunicador.

Tras atentado, allanamientos en Pa’i Ñu y Las Lomitas

En conexión con el ataque contra el periodista de Lambaré, policías de Homicidios de Asunción y de Investigaciones de Central efectuaron dos allanamientos ayer de madrugada en Ñemby.

Uno de ellos fue en Los Álamos casi Tres Zorzales del barrio Pa’i Ñu, donde fue apresado el principal objetivo de la pesquisa, Mauricio Aníbal Ortiz Peralta, de 34 años, considerado organizador o incluso autor material del atentado contra el jefe de Prensa de la Municipalidad de Lambaré.

Mauricio Aníbal es señalado como uno de los “patrones” de la droga en Ñemby. Además, dirige una de las facciones de la barra brava de Cerro Porteño.

En su domicilio había unas 500 municiones para pistola calibre 9 milímetros, cocaína, balanzas y hasta moldes para cocinar la droga.

El otro procedimiento se hizo en la bodega El Ciclón ubicada en una calle sin nombre entre Pase Caballero y avenida La Lomita, en el barrio Las Lomitas.

En este lugar había unos 20 miembros de la barra brava de Cerro que seguían celebrando la victoria de dicho club por el campeonato local, aunque solo dos de ellos quedaron detenidos, Luis Fernando Cabrera Cabrera, de 27 años, y Diego Alexander Mendoza, de 25 años.

Estos dos serían secretarios de Mauricio en la distribución de drogas y serán indagados también como probables tiradores en el caso de Lambaré.

Luis Fernando y Diego Alexander fueron sorprendidos en posesión de una impresionante cantidad de cocaína ya fraccionada para la venta, según los intervinientes.

Dirigieron las operaciones los fiscales María Verónica Mayor Gamell, Amelia Hortencia Bernal Jara y Ranulfo Arnaldo Venialgo.

Correlación balística

La detención de Mauricio y de sus dos supuestos secretarios se concretó luego del resultado que emitió el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), que analizó las vainas (bala pire) recogidas de frente a la casa de Fabián Costa.

Según la pericia, la misma pistola que se disparó en Lambaré contra la casa del periodista ya se usó en otros dos atentados similares ocurridos este año.

Uno de ellos fue el 20 de abril en Villarrica, contra la casa y el auto de Juan Francisco Villalba Paredes, de 66 años, en un hecho presuntamente relacionado con el microtráfico.

El otro ataque fue el 6 de setiembre en San Lorenzo, contra Analía Belén Alonso Paniagua, de 26 años, en una aparente disputa entre las barras de Cerro Porteño y Olimpia.

De hecho, por este último caso ocurrido en San Lorenzo habían sido detenidos el 8 de setiembre pasado en Ñemby los cuatro supuestos autores, entre ellos precisamente Mauricio Aníbal Ortiz Peralta, quien sería el dueño de la pistola utilizada.

Mauricio estaba con arresto domiciliario por la causa de San Lorenzo, pero como la pistola que se usó en ese hecho es la misma que se disparó en Lambaré, ahora que fue nuevamente detenido ya está imputado y soporta pedido de prisión preventiva.

También lo procesaron por las drogas encontradas en su poder.

La pistola usada en los tres casos no fue encontrada en Ñemby.