Policiales

Caso Mbururú: anulan absolución de mujer acusada de cómplice en el abuso sexual de su hija

La Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este anuló la resolución de los jueces de primera instancia que absolvieron a una madre acusada de ser cómplice del abuso sexual que sufrió su hija. El autor del abuso, Rafael “Mbururú” Esquivel, ya había sido condenado a 15 años de prisión.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 18:02

La anulación fue dictada por los jueces Lilian Benítez, Efrén Giménez y Mirian Meza de López, como miembros del Tribunal de Alzada, y en consecuencia, se ordenó la realización de un nuevo juicio oral por abuso sexual.

La apelación había sido presentada por la fiscal de la causa, Vivian Coronel, de la unidad especializada en hechos contra niños y adolescentes. Los jueces consideraron que la absolución de la madre dictada por el Tribunal de Sentencia no se ajustaba a derecho, ya que dicha instancia había estimado que se había vulnerado el derecho de la mujer al no estar presente durante la Cámara Gesell.

Según los antecedentes, los abusos ocurrieron entre junio y julio de 2019 en un motel de Ciudad del Este. La víctima, que en ese entonces tenía 12 años, fue llevada al lugar por Esquivel. La madre presuntamente le ordenó que lo acompañara, lo que culminó en la agresión sexual.

Denunciado mucho tiempo después

El caso recién se dio a conocer el 7 de marzo de 2023, cuando la Defensoría Pública de la Niñez y Adolescencia informó a la Fiscalía sobre un posible hecho de proxenetismo que involucraba a la menor y a su madre. Tras la intervención del Ministerio Público, la adolescente, actualmente de 17 años, fue examinada por un médico forense, lo que confirmó el abuso.

La víctima, asistida por una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas, confesó haber sido obligada por su madre a tener relaciones sexuales con Rafael Esquivel a cambio de dinero. El 31 de marzo de 2023, la víctima ratificó su declaración ante la Unidad Especializada, identificando a Esquivel como el autor y a su madre como la cómplice.

Basándose en estas pruebas, la fiscal Vivian Coronel procesó a ambos. Mientras Esquivel fue condenado, la mujer fue absuelta, lo que motivó la apelación de la Fiscalía y la posterior anulación de la absolución por el Tribunal de Alzada. La madre enfrentará un nuevo juicio oral próximamente.

