Caso Mbururú: anulan absolución de mujer acusada de cómplice en el abuso sexual de su hija

La Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este anuló la resolución de los jueces de primera instancia que absolvieron a una madre acusada de ser cómplice del abuso sexual que sufrió su hija. El autor del abuso, Rafael “Mbururú” Esquivel, ya había sido condenado a 15 años de prisión.