Hallan cadáver quemado en Falcón: hay un detenido

En la mañana de ayer fue encontrado el cuerpo sin vida de Óscar Isaac Viera Delgado (50) en la zona del barrio San Ramón de José Falcón, a unos 1.500 metros de la ruta internacional. El cadáver presentaba una herida en el mentón, fractura en el brazo y quemaduras en distintas partes.

Horas después, al mediodía, agentes policiales detuvieron a Sergio Antonio Álvarez (35), señalado como presunto autor del crimen que acabó con la vida de Viera Delgado.

La Policía Nacional informó que la detención se concretó gracias a una fuente humana que reveló que la noche anterior víctima y sospechoso se encontraban juntos.

La detención se realizó en el predio del ex Complejo de Asociaciones de Cambistas de José Falcón, ubicado sobre la ruta internacional Falcón–Clorinda, en el barrio La Mercedes. Durante su aprehensión, Álvarez reconoció que estuvo con la víctima el día previo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Falcón: hallan cuerpo parcialmente quemado en aparente hecho de homicidio

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicios de homicidio

En el lugar también se encontraron evidencias que lo vincularían con el hecho, como una remera y un short con presuntas manchas de sangre, hallados al costado de la muralla perimetral del sitio donde fue detenido el principal sospechoso.

La víctima contaba con antecedentes por coacción sexual en personas indefensas (2017), hurto agravado (2021), perturbación de la paz pública (2022) y abigeato (2024).