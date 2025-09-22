Hallan cadáver de un nativo en Alto Verá y presumen homicidio

Francisco Benítez Escobar, de la comunidad mbya guaraní 11 de Mayo, del departamento de Caazapá, fue hallado sin vida en un camino vecinal de la compañía Cuatro Puentes, del distrito de Alto Verá, en Itapúa. Según el reporte de la Comisaría 110ª, el hallazgo se registró cerca de las 7:00 de este domingo.

La denuncia fue realizada por un joven de la parcialidad mbya Pykasu’i, quien encontró al hombre muerto en posición de decúbito dorsal, al costado del camino vecinal que da acceso a su comunidad.

Los intervinientes convocaron a personal de los departamentos técnicos de Investigaciones y Criminalística para inspeccionar la escena. Según los investigadores, el hombre presentaba indicios de haber recibido un golpe en la cabeza.

El hecho fue informado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal de las Colonias Unidas, Reinaldo Castillo. El médico forense, Osmar Cuellar, diagnosticó la causa probable de muerte como “traumatismo craneoencefálico producido por arma contundente”.

Investigarán circunstancias

Preliminarmente, se maneja que el hombre estaba de visita en la comunidad Pykasu’i, donde tiene familiares. Durante la tarde de este sábado, estaba ingiriendo bebidas fuera de la comunidad con un grupo de nativos de la zona.

Entretanto, no se maneja un posible móvil del crimen, que presumen se cometió con una piedra, debido a la forma del hundimiento del cráneo en el lugar del impacto.