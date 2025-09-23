Pozo Colorado: indígenas cierran ruta Transchaco y generan fila de kilómetros

Varias comunidades indígenas se manifiestan este martes desde las 08:20 aproximadamente, cerrando la ruta en Pozo Colorado, departamento de Presidente Hayes. La exigencia de los manifestantes es la restitución de la oficina del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) en Asunción.

El inspector principal Erico Recalde, responsable de la Patrulla Caminera en Pozo Colorado, se refirió a la medida de fuerza por parte de unos 300 indígenas que afecta de sobremanera a los conductores, quienes hace horas se encuentran varados en la ruta.

“Lastimosamente, desde esta mañana procedieron al cierre total y ahora continúan de forma intermitente. Esto arranco pasado las 08:00 y se extendería hasta las 18:00″, comentó el inspector.

Erico Recalde explicó que lastimosamente en esa zona no hay opción de desvío. “Estamos acá a 1.000, 1.500 metros del cruce. Esto se da en ambos sentidos de circulación, que son como 15 kilómetros en cada lado”, subrayó.

“A duras penas le hicimos pasar a una ambulancia que llevaba de urgencia a una persona con problemas de salud”, respondió el responsable de la Patrulla Caminera ante la consulta de si existía la posibilidad de que los manifestantes despejen la ruta para dejar pasar a los automovilistas que llevan mucho tiempo de espera.