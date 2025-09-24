Itauguá: Fiscalía pide informe sobre desaparición de adulto mayor

La agente fiscal Fátima Britos, de la Unidad Penal N.° 1 de la Fiscalía Zonal de Itauguá, solicitó a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias llevadas a cabo en relación con la denuncia de desaparición de Agapito Mora Gómez, paraguayo de 62 años, domiciliado en la compañía Estanzuela de dicha ciudad.

La denuncia fue presentada el pasado 22 de septiembre de 2025 por Blanca Carolina Rivas Mora, sobrina y vecina del desaparecido, en la Comisaría N.° 36 de Patiño-Itauguá. Posteriormente, el caso fue comunicado al Ministerio Público el 23 de septiembre.

Según lo relatado por la denunciante, el hombre salió de su domicilio con un bolso de herramientas y vestía una camisa blanca con rayas, pantalón marrón y quepis azul. De contextura robusta, estatura mediana, cutis blanco y ojos verdes, habría manifestado que se dirigía hacia el Lago Ypacaraí, presumiblemente para pescar en un bote cuyo propietario se desconoce.

Lea más: Fiscalía activa protocolo de búsqueda de adolescente desaparecido

Búsqueda y localización

En este marco, la Fiscalía requirió a la Policía informar si ya se dispuso formalmente la búsqueda y localización del hombre y, en caso contrario, proceder de inmediato. Asimismo, recordó a la comisaría actuante que debe cumplir con lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, remitiendo el informe correspondiente en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido. También se instó a verificar y aplicar los protocolos vigentes en casos de personas desaparecidas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La investigación sigue abierta con el objetivo de esclarecer el hecho y dar con el paradero del señor Mora Gómez. Las autoridades solicitan a la ciudadanía que cualquier información relevante sea comunicada a la Comisaría N.° 36 o a la Comisaría 6ta Central de Itauguá.