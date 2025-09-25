Diputado apunta a pareja sentimental como responsable de lo sucedido con funcionaria del TSJE

La jefa del Registro Electoral de Caaguazú, Ada Inés Caballero Pereira (37), fue detenida en el municipio de Cóndor, estado de Río Grande do Sul (Brasil), cuando transportaba en un automóvil 202 kilogramos de marihuana.

La funcionaria, reconocida activista de la Asociación Nacional Republicana (ANR), está vinculada políticamente al diputado nacional de Caaguazú, Miguel Ángel del Puerto (ANR – HC).

Ante la consulta de lo sucedido, del Puerto lamentó lo ocurrido, manifestando que Ada Inés siempre se mostró como una mujer luchadora y humilde. Además, señaló a su pareja como el principal responsable de esta situación.

“Es la conclusión que estamos sacando. Porque los que le conocemos de años, jamás hubiésemos pensado que estaría o haya caído en trabajar en estas cuestiones del narcotráfico o de las drogas”, señaló el legislador.

Ante la consulta de si ella podría haber financiado su campaña política con dinero del narcotráfico del Puerto lo negó, señalando que ella nunca fue candidata y además tenía un estilo de vida muy humilde.

Con respecto al cargo que tenía en el Tribunal Superior de Justicia Electora, el diputado explicó: “En cada oficina de la TSJE hay un jefe liberal y hay un jefe de Colorado, designado por los partidos políticos. Esa es una corteza que tienen los partidos políticos de designar a una persona de su confianza”.

Teniendo en cuenta que a partir de ahora comenzarán las investigaciones por parte de la Fiscalía, el legislador apuntó que no tiene problemas de ponerse a disposición. “Me encantaría que me convoquen”.

“Yo estoy abierto para dialogar y aclarar todo lo que sea necesario. No tengo absolutamente nada que ocultar. La gente de mi ciudad, de mi departamento, me conocen, saben exactamente a qué nos dedicamos, en qué trabajamos y cómo ayudamos a la gente”, expresó.

Para finalizar, Miguel Ángel del Puerto repitió: “Ella no tenía la posibilidad de ayudar económicamente. Era una mujer trabajadora con un salario ínfimo. Por eso la gran sorpresa que nos dimos con esta información”.