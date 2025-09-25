San Lorenzo: capturan a sospechoso de supuesto intento de rapto a una estudiante

Una adolescente de 17 años denunció al padre de un niño de 4 años que va a la misma institución educativa, por supuesto intento de rapto.

Según la denuncia realizada en la Fiscalía, el hombre iba todos los días a buscar a su hijo a la institución educativa, momento en el que coincidía con la adolescente y se dirigía a ella con elogios por sus dotes artísticos.

Pasado un tiempo, los elogios pasaron a ser invitaciones a concretar encuentros íntimos, hasta el martes último. Ese día el hombre de 58 años - que estaba junto a su hijo de cuatro años - volvió a dirigirse a la adolescente, pero ya desde su vehículo, ofreciéndole dinero para ir hasta su casa y cuidar a sus niños, según la denuncia.

La adolescente - que estaba en compañía de su hermana menor de 13 años - fue hasta su casa y le contó a su padre la situación. El padre fue hasta la institución educativa, esperó al acosador de su hija y lo capturó, hasta que llegó la policía.

Amenazas de muerte

Según denunció el padre de la víctima en entrevista con canal 13, cuando capturó al hombre, le cuestionó para qué quería llevarle a su hija, a lo que el capturado respondió llorando que iba a darle a la adolescente todo lo que ella quería, que para eso quería llevarla.

Además, al momento de ser capturado por el padre de la adolescente, el hombre de 58 años amenazó de muerte tanto a su captor como a las docentes que estaban ahí, según la denuncia. El hombre de 58 años quedó detenido y a disposición de la Fiscalía de San Lorenzo.

Otro presunto intento de rapto en Sajonia

Este caso se suma a otra denuncia de una mujer domiciliada en el barrio Sajonia de la Asunción, donde el sospechoso sería un desconocido vestido de negro y con tapabocas que intentó raptar a dos niñas cuando regresaban de la escuela. El hecho ocurrió en la mañana del martes último.

De acuerdo con el relato de las niñas, el desconocido saltó por el brazo de ambas y las sujetó fuertemente con la intención de llevárselas consigo a la fuerza.

Fue en ese momento, que supuestamente la niña más grande reaccionó y le hincó en el ojo al desconocido, quien se vio obligado a soltar a sus víctimas para poder atenderse la lesión y finalmente escapó corriendo del lugar.

La madre también señaló que otra hija de 15 años, quien también acompañaba a sus hermanitas camino a la escuela, ya le había informado sobre la sospechosa presencia de un desconocido, quien aparentemente estuvo vigilando los movimientos de las niñas.