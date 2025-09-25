¿Qué pasará con “El Monstruo” de Perú?

Agentes de Investigaciones concretaron anoche la detención de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. El comisario Luis López volvió a confirmar que una filtración de la información impidió que sea detenido ya en marzo de este año, en un allanamiento llevado a cabo en Luque.

Señaló que a través del circuito cerrado incautado determinaron que poco antes del operativo recibió una llamada y salió corriendo del sitio. Haciendo el cruzamiento de datos de la línea telefónica, confirmaron que fue internacional. Es decir, fue advertido.

El comisario agregó en ese sentido que la prensa peruana destaca que el criminal tiene nexos ligados a las fuerzas de seguridad y a la política de su país.

Señaló que a partir de ese operativo frustrado siguieron las investigaciones a nivel local. “En una ocasión vinieron agentes de Inteligencia de la Policía Nacional de Perú, hicimos un trabajo juntos, ellos vinieron a obtener información, les proveímos toda la información posible, pero faltaban que las documentaciones sean realizadas, para avanzar por los canales internacionales y proceder a la detención del brazo logístico. Les proveímos toda lo que oficialmente se podía hacer. Ellos se despidieron para ir a Perú, pero fueron a otra institución acá, donde fueron verificados por nuestra policía”, detalló en ABC el jefe policial.

¿Qué harán con el detenido?

El comisario López manifestó que ahora la Policía y la Fiscalía aguardan las acciones del Gobierno de Perú. Hasta el momento, las autoridades no remitieron ningún pedido oficial para la extradición.

“Si Perú renuncia a la extradición, Paraguay podría proceder a la expulsión, porque no cuenta con hechos punibles cometidos en Paraguay. Para mí, sería lo más lógico. Pero está en aristas judiciales y hasta ahora Perú no manda la documentación oficial”, concluyó.

Según datos extraoficiales, esta mañana llegó al Paraguay un equipo de agentes policiales de Investigaciones desde Perú.

Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, considerado uno de los criminales más peligrosos y buscados de Sudamérica, según la Policía Nacional. Es señalado como líder de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, dedicada a secuestros, extorsiones y otros delitos de alto impacto.