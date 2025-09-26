Incautan droga y elementos tras enfrentamiento armado en San José del Norte

Tras un enfrentamiento a tiros entre marihuaneros y agentes de inteligencia de la Senad, acompañados de militares del CODI, las fuerzas de seguridad incautaron prensas, marihuana y otros elementos de un campamento.

Debido al poderío del fuego de los agentes, los sospechosos huyeron del lugar y no se registraron heridos.

El hecho ocurrió en un campamento ubicado en San José del norte, localidad del departamento de San Pedro que anteriormente era conocida como Kamba Rembé.

La incursión inició entre la noche y madrugada de este viernes y concluyó con la incautación esta mañana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Alerta aeropuerto: detectan marihuana “premium” oculta entre medias en encomiendas aéreas

Objetos incautados

En el lugar hallaron 17 prensas, generadores que proporcionaban energía eléctrica para producir drogas las 24 horas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También incautaron un camión, seis motocicletas y 2 armas de fuego, entre otros elementos que formaban parte de la logística criminal.

Por disposición de la Fiscalía la carga de drogas fue trasladada hasta la sede de Santa Rosa del Aguaray, donde se está procediendo al análisis y pesaje.

Se estima una cantidad aproximada a 8 toneladas de marihuana incautada.