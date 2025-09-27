Fiscalía solicita colaboración para localizar a adolescente desaparecida en Asunción

La Fiscalía y la Policía Nacional solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de la adolescente Gabriela Blanco Aquino, de 16 años, domiciliada en Asunción, quien fue reportada como desaparecida desde el viernes 26 de setiembre.

De acuerdo con la denuncia presentada, la joven fue vista por última vez alrededor de las 13:56, en inmediaciones del Colegio Cerro Corá, en el barrio Trinidad. Vestía un short vaquero, blusa blanca y botas negras.

La agente fiscal María del Carmen Palazón, de la Unidad Penal n.° 1 de la Fiscalía Barrial 7, requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas hasta el momento. Asimismo, instó a verificar el cumplimiento de los protocolos vigentes en casos de personas desaparecidas y recordó a la Policía que debe remitir un informe en un plazo de 24 horas, conforme lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal.

Investigación en curso

La investigación se encuentra en curso y las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana. Ante cualquier información sobre el paradero de Gabriela Blanco Aquino, se solicita comunicarse al teléfono (0986) 760-083, al 130 del Departamento de Búsqueda de Personas de la Policía Nacional, al 911, o acercarse a la comisaría más cercana.

