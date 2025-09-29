Policiales

Gen Z: jóvenes están presos sin orden de detención, revela abogada

Una abogada acudió a la Agrupación Especializada para asistir a los jóvenes aprehendidos durante la marcha de anoche y confirmó que ninguno cuenta con una orden de detención por escrito. Señaló que la medida es arbitraria, pues ya pasaron más de seis horas y pedirá la libración ante un juez.

Por ABC Color
29 de septiembre de 2025 - 09:46
Jóvenes aguardan frente a la Agrupación Especializada de la Policía la liberación de los detenidos durante la manifestación de la "Gen Z".
Jóvenes aguardan frente a la Agrupación Especializada de la Policía la liberación de los detenidos durante la manifestación de la "Gen Z".Lilian Acosta, ABC Color

La abogada Raquel Talavera acudió para interiorizarse de la situación de los detenidos durante la marcha de la autodenominada Generación Z en la Agrupación Especializada.

“Los comisarios ya nos informaron que no hay ninguna orden de detención escrita. Es decir, esta detención es arbitraria. Entonces yo voy a ir a ver quién es el juez de garantías para reclamarle la liberación. Los fiscales tendrían que haber estado acá y no están”, señaló la defensora.

Talavera señaló que dentro de las primeras seis horas los aprehendidos deberían tener una orden de detención escrita para permanecer tras las rejas, lo cual no existe en este caso.

Detenidos “a mansalva” cuando se retiraban de la marcha

Los aprehendidos tienen entre 18 y 25 años y no cuentan con antecedentes policiales. La abogada Rosa Vacchetta señaló que son acusados de vandalismo, pero no se reportaron daños en comercios ni vehículos.

Además, aseveró que los disturbios se generaron cuando la manifestación estaba acabando y la mayoría de los demorados estaban retirándose cuando fueron interceptados por los uniformados.

“Cuando termina la manifestación, de repente se desbordó la situación. Llegaron a ser 31 personas detenidas, en el momento en el que los jóvenes iban saliendo en grupo y fueron detenidos a mansalva por la Policía, con mucha brutalidad y violencia, pero de parte de la Policía y los Linces, eso es lo grave acá”, lamentó Vachetta en radio 780 AM.

