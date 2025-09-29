Marcha “Gen Z”: continúa la vigilia para exigir la liberación de detenidos

Según el reporte oficial, hay 31 aprehendidos en distintas sedes policiales tras la marcha de la Generación Z en el microcentro de Asunción. Los acusan de disturbios y perturbación a la paz pública.

Un grupo de compañeros de protesta permanece en vigilia frente a la Agrupación Especializada desde anoche, esperando una respuesta sobre los que están bajo custodia policial.

Lea más: Marcha “Gen Z”: versión policial y fiscal sobre incidentes y demorados

“Repudiamos totalmente la acción de la Policía Nacional, los Linces, la Caballería, la Montada, fue detestable la forma en la que trataron a su pueblo. Dijeron en la prensa que nos iban a cuidar, que iban a cuidar la manifestación, pero no fue así. Nos reventaron, nos cachiporrearon, reprimieron totalmente todo”, lamentó una de las jóvenes.

Señaló que fueron aprehendidos de manera injusta y hay muchos videos que lo comprueban. “Su error fue ir a manifestarse por la situación que está pasando Paraguay. Estamos en total decadencia, la clase trabajadora está siendo saqueada, los jubilados están siendo saqueados. La salud pública y la educación están siendo recortados”, lamentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Marcha “Gen Z”: exigen frente a la Comandancia la liberación de detenidos

Denuncias inventadas

Otra de las jóvenes que permanece en vigilia contó que ella fue demorada repentinamente y sin justificación anoche durante una redada mientras caminaba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Fue de repente, tuve colocar mis manos contra la pared, fui forzada a mostrar mis documentos de identidad y de la nada, parpadeé y ya estaba en la Comisaría. Yo estaba aprehendida, lo simpático es que ya me soltaron, firmé mi acta de liberación y cuando estaba a cinco pasos de la Comisaría me volvieron a llevar y me dijeron que tengo una denuncia de vandalismo en la cual se me denuncia de haber irrumpido locales comerciales, destrozos, personas, cosa que refuto totalmente. No es cierto. Ahí me sacaron el celular y metieron al calabozo por 30 minutos. Después vinieron dos personas a sacarme”, detalló.

El grupo de manifestantes advirtió que permanecerá en frente a la Agrupación Especializada hasta que todos los aprehendidos sean liberados.