Marcha “Gen Z”: versión policial y fiscal sobre incidentes y demorados

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el comisario Omar Méndez, jefe de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional, hizo un balance de los hechos registrados ayer en torno a la marcha de ciudadanos autoconvocados bajo la denominación “Generación Z” que tuvo lugar ayer domingo en el microcentro de Asunción y los incidentes posteriores.

Una multitud de personas marchó ayer domingo expresando su repudio contra la corrupción política y otros males institucionales que aquejan a la sociedad paraguaya, en una movilización ante la cual el gobierno realizó un masivo despliegue policial, con retenes y controles en varios puntos del microcentro asunceno.

Hubo escaramuzas menores entre los manifestantes y la Policía en las calles aledañas al Congreso Nacional y tensión frente a la Comandancia de la Policía luego de la detención de una manifestante. Luego la manifestación se trasladó al Panteón de los Héroes.

Video: Agentes Linces atropellan a dos mujeres durante marcha “Gen Z”

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ya entrada la noche se registraron incidentes sobre la calle Azara en los que, según afirma la Policía, hubo detenidos por “vandalismo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tiraron cascotes”

El comisario Méndez dijo que “no hubo mayores incidentes” y agregó que varias personas fueron aprehendidas por “vandalismo” y que antes hubo personas que “quisieron atropellar el cerco policial” y trataron de “meter a la manifestación armas contundentes, armas blancas”.

Según reportó la Policía, 30 personas fueron aprehendidas ayer en torno a la manifestación: 28 hombres que están recluidos en la Agrupación Especializada de la Policía; y dos mujeres que están retenidas en la sede de la Policía Urbana.

Lea más: Marcha “Gen Z”: Policía confirma más de 30 detenidos y fin de la protesta

De ese total de 30 personas, 24 fueron aprehendidas con relación a los incidentes sobre la calle Azara, dijo el jefe policial.

El comisario Méndez no supo dar una respuesta clara al consultársele cómo comenzaron los incidentes sobre Azara. Afirmó que hubo personas que “tiraron cascotes al personal” y dijo que “llegó un momento que ya hubo solo para vandalismo y compañía, cualquier cosa ya hacían”.

Agregó que “la Policía no sobrepasó nunca la fuerza”.

Fiscalía tomará declaraciones de aprehendidos esta mañana

Por su parte, el fiscal Hernán Galeano dijo que el Ministerio Público recibió de la Policía informes que alegan que personas “lanzaron objetos contra las barreras policiales, atropellaron barreras policiales, tiraron cascotes contra locales comerciales y que hubo agresiones hacia agentes”.

“Hoy vamos a estar estudiando estos informes y vamos a sopesar si se dan elementos de resistencia o perturbación de la paz pública”, subrayó.

Video: Así reprimió la Policía a la marcha Generación Z Paraguay

Sin embargo, enfatizó que la investigación aún es muy “incipiente” y que se debe escuchar también “a la otra parte”.

El fiscal comentó que él y sus colegas asignados al caso se presentarán esta mañana en la Agrupación Especializada para tomar declaración indagatoria a las personas que se encuentra aprehendidas allí y definir si amerita que sigan privadas de su libertad.