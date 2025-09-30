Imputada por crimen de su pareja en Minga Guazú

Se trata de Jenniffer López Torres, de 27 años, quien soporta proceso por homicidio doloso, aunque por excitación emotiva, que es un atenuante contemplado en el Código Penal.

El fiscal Segovia incluso pidió arresto domiciliario para la mujer, mientras consiguen más detalles de lo sucedido, ya que no se descarta aún la legítima defensa.

El homicidio ocurrió en una vivienda del kilómetro 24 lado Acaray, en el San Juan, a 200 metros de la Ruta PY02.

La víctima fatal fue identificada como Héctor Damián Amarilla Báez, de 24 años, quien era concubino de Jenniffer.

Según la Policía, el hombre ahora fallecido tenía una orden de captura emitida por la fiscala Susan Raquel Vega Bordón, por el hecho de violencia familiar, que habría cometido justamente contra su pareja Jenniffer.

Después del último incidente que tuvieron, el hombre supuestamente salió de la casa, pero cuando se enteró de que la mujer lo denunció y que había una orden de detención en su contra regresó al inquilinato probablemente para vengarse.

Sin embargo, en un intento por defenderse, Jennifer tomó un puñal y le clavó a Héctor, según la versión que dio ella misma a los agentes intervinientes.

Aunque su testimonio es considerado, el fiscal Segovia aclaró que deben reunir elementos más sólidos para corroborar esa versión o si hay otros elementos en el caso.