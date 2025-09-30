Joven atropellada por linces deberá someterse a al menos dos cirugías, revela familiar

Cynthia Cardozo Sánchez, de 32 años, continúa internada en el Hospital del Trauma tras el atropello que sufrió junto a su mamá, la escritora María Graciela Sánchez, cuando motociclistas de la Unidad Lince atropellaron en medio de la marcha de la “Generación Z”.

Según su hermano, Sergio Cardozo, la joven deberá someterse a por lo menos dos cirugías. “Ella está estable, pero la anestesia que le aplicarán en la columna le genera temor. Esperamos que todo salga bien”, comentó.

Lea más: Atropellada por agentes Lince tras marcha Gen Z: “de protectores a sanguinarios”

Una recuperación lenta y con riesgos

Según el familiar, la internación podría extenderse entre siete y 15 días. Subrayó además que se teme complicaciones por posibles infecciones hospitalarias, debido al tiempo que debe estar en el centro sanitario. En ese sentido, la familia se aferra a la idea de que la joven reciba el alta días después de la segunda cirugía.

Inicialmente, los medicamentos fueron solventados por cuenta de los familiares. Tras la repercusión mediática, la Policía se comprometió a cubrir los gastos. “Igual vamos a asesorarnos legalmente para que se cumpla lo que corresponde”, aclaró Sergio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: repudian a policías Lince por atropellar a escritora y a su hija

Además de las heridas, Cynthia y su mamá también sobrellevan el impacto psicológico del accidente, según expresó Sergio. “Tratamos de darles todo el apoyo posible”, expresó el hermano.