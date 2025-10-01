Duck Sex Games: familiares de Montanaro rechazan autopsia tras su muerte

Luis Montanaro fue hallado sin vida en su vivienda en Surubi’i, donde cumplía arresto domiciliario en el marco del caso “Duck Sex Games”.

La fiscala Blanca Zaracho informó que los familiares del empresario se opusieron a la realización de una autopsia.

Acotó que los allegados sostienen que Montanaro tenía una tendencia suicida y recordaron que en otra ocasión ya había intentado automedicarse con ese propósito. Incluso, informó que la hermana relató que antes del hallazgo, él la llamó para decirle que se encontraba acongojado y triste.

También reveló que el empresario atravesaba un cuadro depresivo y estaba bajo tratamiento psiquiátrico, lo que -dijo- refuerza la hipótesis de autoeliminación.

Hipótesis de autoeliminación

La fiscala explicó que la autoeliminación es la principal hipótesis que maneja la investigación. Indicó, además, que la forense interviniente no dejó dudas sobre esa causa de muerte, aunque aclaró que aún evalúan otros elementos que podrían modificar el escenario.

“No hay rastros de violencia, no hay ningún indicio que nos haga modificar esa escena. Se dispuso una mejor inspección, pero la familia se opone a la autopsia”, mencionó.

Analizarán si solicitan autopsia

Zaracho señaló que, pese a la negativa de la familia, no descarta solicitar una autopsia mediante orden judicial. Agregó que, para ello, hoy se reunirá con su equipo técnico, la morgue y el laboratorio forense.

“Estamos conversando con el equipo técnico, con la gente de la morgue, laboratorio forense, para ver si descartamos o no esa realización. En el transcurso del día habría novedades”, adelantó.

En el marco del caso “Duck Sex Games”, Montanaro estaba procesado por una acusación por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, tras la presunta difusión de archivos de carácter sexual sin consentimiento.