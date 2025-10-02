Joven mata de un escopetazo a su papá e intenta escapar a bordo de un tractor

La víctima del supuesto parricidio ocurrido en Villeta en la madrugada de hoy fue identificada como Cristóbal Gómez, de 49 años, oriundo de la ciudad de Carapeguá, quien se desempeñaba como capataz de la granja denominada Monte Velo, perteneciente al señor Héctor Mereles (53).

Lea más: Adicto mata a su padre tras negarle dinero para comprar caña

En tanto que el presunto parricida es Rafael Gómez Tullo, de 19 años, quien ya fue detenido esta mañana y puesto a cargo del Ministerio Público.

De acuerdo con el relato de los agentes de la comisaría jurisdiccional, la 015 de Tacuruty, Cristóbal era desde hace años el encargado de la granja Monte Velo, donde estaba viviendo con otra hija de 9 años.

Pero hace aproximadamente dos meses vino a vivir y trabajar con ellos Rafael, quien según los uniformados es adicto a las drogas y al alcohol, por lo que tiene un carácter extremadamente inestable.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al parecer, Cristóbal cobró su salario en la tarde del miércoles por lo que decidió tomar un par de cervezas con su hijo antes de ir a dormir.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, los policías presumen que padre e hijo tomaron un poco más del par de botellas y ya bajo los efectos del alcohol comenzaron una discusión que fue subiendo de tono hasta llegar a las agresiones físicas.

Sospechoso de parricidio en Villeta fue detenido en Carapeguá

Rafael, quien al parecer era el que estaba más ofuscado, ingresó en una de las habitaciones, donde tomó una escopeta calibre 16 y disparó contra su progenitor. La víctima sufrió el impacto en el ojo izquierdo que le destrozó parte de la cabeza, lo que le causó la muerte en forma instantánea.

El presunto parricida tiró el arma en un sector de la propiedad y luego abordó el tractor de la granja y escapó del lugar hacia la zona de Carapeguá. Al parecer la nena de 9 años ya estaba dormida cuando se desencadenó la tragedia.

Lea más: Parricidio en CDE: joven mató de más de 50 puñaladas a su padre

El crimen fue descubierto a tempranas horas de la mañana de hoy por el propietario de la granja, quien alertó del hecho a los agentes de la comisaría jurisdiccional.

Tras confirmar lo ocurrido, el jefe de la unidad, el comisario principal Miguel Domínguez, inició la búsqueda del sospechoso a quien ubicó en la ciudad de Carapeguá, donde fue detenido. En dicha localidad, los agentes también recuperaron el tractor que el presunto parricida utilizó para intentar escapar, según informaron.