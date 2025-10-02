Militar asesinado recibió al menos un disparo, revela la Policía

El comisario César Silguero, jefe de Investigación Criminal de la Policía Nacional, habló sobre el asesinato del militar activo, Guillermo Moral, ocurrido frente a la Facultad de Derecho de la UNA, en el barrio Trinidad de Asunción. Señaló que se trata de un “hecho grave” y que todas las unidades especializadas trabajan para esclarecer el caso.

Según el reporte de Criminalística, en el vehículo de la víctima se hallaron al menos tres impactos de bala. Uno de ellos alcanzó directamente al militar y resultó mortal, de acuerdo a Silguero.

De manera preliminar, se confirmó que el cuerpo presentaba una herida de proyectil compatible con un disparo.

Cuerpo fue llevado a la morgue

El cadáver ya fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente, donde se espera obtener datos balísticos clave que ayuden a la investigación.

“Estamos recogiendo todos los indicios en el lugar. Es preocupante que un hecho de esta magnitud ocurra en la capital. Vamos a utilizar todas las capacidades investigativas disponibles para dar con los responsables”, afirmó el comisario.

Reiteró que la Policía Nacional trabaja en coordinación con el Ministerio Público y con unidades especiales para reconstruir el recorrido de los atacantes.