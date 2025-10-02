Así recordó el ministro de Defensa a militar asesinado frente a Derecho UNA

El teniente Coronel Guillermo Moral Centurión, militar activo y estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), fue asesinado a balazos en inmediaciones de la Facultad de Derecho, en el barrio Trinidad de Asunción.

El ministro de Defensa, Óscar González, en comunicación con ABC 730 AM, señaló que Moral Centurión “era un militar activo, con un desempeño destacado en Viñas Cue, y con muy buenas referencias”.

Subrayó además que el militar era conocido por su honestidad y moral.

La víctima de sicariato había denunciado al militar Luis Belotto y a su esposa, Alba Ale de Belotto, por intentar introducir un teléfono celular a la prisión militar de Viñas Cue, con destino a Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, procesado en el caso A Ultranza.

El ministro enfatizó de que se dio el acompañamiento institucional del caso tras la denuncia de Moral.

Ante la consulta de que si este militar había reportado alguna amenaza, tras el caso, el ministro de Defensa expresó que no existían registros de que el uniformado hubiera recibido amenazas previas.

“Nosotros al menos no manejábamos que él haya manifestado amenazas. Es un hecho muy fuerte, una señal que no podemos desoír. Se tendrán que tomar medidas de precaución”, expresó González.

Moral Centurión fue asesinado a balazos mientras estaba dentro de su vehículo frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, en plena vía pública.