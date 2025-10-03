“Es una pesadilla, estoy consternado”, dice exdefensor de Tio Rico sobre crimen de militar

El condenado a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena, por el caso “un celular para Tío Rico”, Abg. Miguel Mendieta Fernández, lamentó el asesinato del teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión (44 años), ocurrido en la tarde de este jueves frente a la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

“Para mí esto es una pesadilla. Estoy muy triste, consternado y apenado porque falleció una persona joven. Siento muchísimo lo que sucedió, yo sufrí un atentado, sé lo que es eso”, manifestó el letrado en comunicación con el programa Momento Justo de ABC Cardinal.

Sobre su condena por soborno agravado en calidad de instigador, Mendieta Fernández puntualizó que al visitar a su defendido Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano en la cárcel militar de Viñas Cue, en fecha 25 de mayo de 2023, no realizó ofrecimiento de pago alguno al entonces Mayor Guillermo Moral, quien ocupaba el cargo de jefe de la dependencia militar.

El letrado remarcó que nunca habló de pago de dinero, ni con el coronel Luis Belotto ni con el Mayor Guillermo Moral; y que por esa razón, luego de haber sido imputado y procesado como coautor de soborno agravado, en la audiencia preliminar la causa se elevó a juicio en su contra en calidad de instigador del hecho punible.

Declaración de militar asesinado favoreció a abogado

Miguel Mendieta resaltó que ya en el juicio oral, que finalizó el pasado 4 de septiembre, sus abogados y él se enteraron, a través de los chats entre Luis Belloto y su esposa Alba Lidia Ale de Belotto, con el militar Guillermo Moral; que el matrimonio ofreció dinero al militar para que haga llegar a Tío Rico el celular que fue encontrado oculto en un paquete de yerba mate.

“La declaración de Moral ante el Tribunal de Sentencia fue muy favorable para mí, ya que él refirió que yo en ningún momento le ofrecí dinero (como señaló la fiscalía en su acusación). Yo fui condenado por soborno agravado en calidad de instigador, no como coautor. Pero justamente en base a la declaración de Moral yo apelé el fallo del Tribunal de Sentencia”, expresó Mendieta.

Recordó que al dictar la prisión preventiva de Tío Rico en Viñas Cue, la jueza de Garantías de Crimen Organizado Rosarito Montanía habilitó, a través de una resolución, que el procesado en el caso A Ultranza use un teléfono celular en la cárcel militar, pero en dicha dependencia no tenían un aparato para proveerle.

Cuando Mendieta llevó el celular que estaba habilitado para que use Miguel Insfrán, éste le dijo al letrado que hable con el coronel Luis Belotto. “A partir de esa situación se genera todo ese desenlace. Belotto y su esposa fueron quienes le ofrecieron (a Guillermo Moral) los diez millones de guaraníes para que haga llegar el celular”, remarcó el letrado.

Visitó a Tío Rico para llevar insumos

Sobre su visita a Miguel Insfrán Galeano, en fecha 25 de mayo de 2023, el Abg. Miguel Mendieta señaló que fue hasta la cárcel de Viñas Cue con insumos para el arreglo de la pieza donde iba a cumplir prisión preventiva el supuesto capo narcotraficante, como la pintura, artefactos del baño, y la reactancia del termocalefón.

“Yo llevé los materiales y ellos (militares) se encargaron de los arreglos, sin ningún tipo de pago por el trabajo. Lastimosamente nosotros los abogados muchas veces fungimos también de esa situación, porque salimos de las penitenciarías luego de hablar con nuestros clientes, hablamos con los familiares y son ellos los que les asisten, pero el primer contacto somos nosotros los abogados”, expresó el letrado.

Agregó que Belotto y su esposa fueron detenidos en flagrancia y manifestaron a los fiscales Osmar Legal (actualmente juez de Garantías de Crimen Organizado) y Francisco Cabrera que fue él (Miguel Mendieta) quien les indicó para que ofrezcan dinero al Mayor Guillermo Moral. Por ese motivó fue imputado como coautor de soborno agravado, según recordó.

