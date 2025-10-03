Condenan a adolescente que abuso de su sobrino

La agente fiscal Viviana Llano, de la Unidad Penal de Villeta, logró la condena de un adolescente de 16 años a 7 años de pena privativa de libertad, tras ser hallado culpable del hecho punible de abuso sexual en niños en perjuicio de su sobrino de 6 años.

El fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora, que valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público, entre ellas documentos, informes, elementos instrumentales y, especialmente, la declaración de la víctima realizada en Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba.

Abusos sistemáticos

De acuerdo con la investigación, los episodios de abuso se registraron de manera sistemática, lo que derivó en graves consecuencias para el niño, quien incluso contrajo enfermedades de transmisión sexual a raíz de las agresiones sufridas.

La madre del menor tomó conocimiento del caso tras detectar problemas de salud en su hijo, situación que motivó estudios médicos, los cuales confirmaron el diagnóstico y dieron origen a la denuncia correspondiente.

