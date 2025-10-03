Confirman cuarto allanamiento por el sicariato de militar

El cuarto allanamiento llevado a cabo esta mañana se realiza en la vivienda del abogado Miguel Mendieta, quien fue condenado luego de que el teniente coronel Guillermo Moral denunciara un intento de soborno.

Los agentes fiscales señalaron que decomisaron grabaciones de circuitos cerrados. Además, precisó que se llevaron documentos de un operativo inicial en la casa del coronel Luis Belotto, también condenado tras la denuncia de la víctima fatal.

Lea más: Altos mandos castrenses desconocen amenazas previas a militar asesinado

Al mismo tiempo, un equipo fiscal y policial se constituyó hasta la sede del II Cuerpo del Ejército en San Juan Bautista, Misiones. Allí se llevaron los celulares de Belotto y su esposa, Alba Ale de Belotto, otra de las condenadas por el caso de soborno.

Previamente, agentes penitenciarios, policiales y fiscales allanaron la celda de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sitio, los intervinientes encontraron el cable y el estuche de un teléfono, por lo que decidieron inspeccionar todas las celdas aledañas en busca de un celular. Incluso realizaron inspecciones en los ductos cloacales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: así mataron a militar que evitó entrega de celular a “Tío Rico” en la cárcel

Buscan al autor intelectual

El comisario César Silguero, jefe de Investigaciones, señaló en ABC Cardinal que al culminar estos operativos todas las comitivas se reunirán para avanzar con el análisis de las evidencias.

Destacó que ya tienen muchos elementos y que cree que la investigación “está bien dirigida”, sin precisar mayores datos debido a que están aún en etapa incipiente de la investigación.

“Para nosotros es muy importante llegar a los responsables, la idea es conectar al autor material con el autor intelectual”, enfatizó el jefe policial.