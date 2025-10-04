Expulsan a brasileño requerido por tráfico de drogas

La agente fiscal María Mirtha Martínez dispuso la expulsión del ciudadano brasileño Jonas Comaru (40) sobre quien pesaba una orden de captura por tráfico de drogas emitida por el Tribunal de Justicia del Estado de Santa Catarina, Brasil, según informó el Ministerio Público paraguayo.

De acuerdo con la Fiscalía, Comaru, quien fue detenido el domingo pasado en Pedro Juan Caballero, fue entregado formalmente a la Policía Federal del Brasil en un procedimiento realizado en la Oficina Regional de la Dirección de Migraciones.

El operativo contó con el acompañamiento de efectivos de la División de Comando Bipartito, así como agentes de la Policía Federal brasileña.

La Fiscalía señaló que la diligencia forma parte de la cooperación entre autoridades paraguayas y brasileñas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.