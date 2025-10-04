Fueron a visitar a un preso y terminaron detenidos: así cayó una banda de tortoleros en Alto Paraná

Dos de los detenidos fueron identificados por la Policía como Fredy Rolando Ocampo González (20) y Mathias Eduardo Villagra Alvarenga (22), ambos con orden captura y varios antecedentes por hechos de robo agravado. El tercer aprehendido es Gustavo Noguera Britos (33), quien también cuenta con varios antecedentes por hurto agravado y actualmente beneficiado con medidas alternativas a la prisión, de acuerdo al reporte oficial.

Una particularidad es que Mathias fue detenido el miércoles último junto con dos de sus presuntos cómplices Sandra Carolina Otazo Larrea (28) y Reinaldo Andrés Garay Paredes (32), sobre la calle Bartolomé de Guzmán, en el centro de Foz de Yguazú, Brasil.

En aqeulla ocasión, los tres fueron sorprendidos en el momento en que robaban una maleta y un bolso con dinero en efectivo del interior de una camioneta cuya propietaria había estacionado en el sitio para almorzar. Aparentemente, los sospechosos usaron un inhibidor de señales para acceder al interior del vehículo, según la Policia.

La víctima denunció rápidamente el hurto a la Policía brasileña e informó que una de las maletas contaba con dispositivo de rastreo GPS, lo que permitió a los agentes ubicar rápidamente a los sospechosos sobre la BR-277, en la zona primaria del Puente de la Amistad, cuando intentaban regresar al Paraguay, siempre según la Policía.

Aparentemente, los tres negociaron con la víctima por lo que rápidamente recuperaron su libertad y regresaron a Ciudad del Este conforme al reporte policial.

Operaban en ambos lados de la frontera

De acuerdo con datos proveídos por los investigadores, tanto Fredy como Mathias fueron plenamente identificados como los autores del robo de G. 40.000.000 y una pistola calibre 9mm. de la marca Glock del interior de una camioneta Toyota Fortuner gris, con matrícula AAOP 597, que estaba estacionada sobre la avenida Julio Correa casi Calle 2000, pleno centro de Ciudad del Este.

La víctima del millonario golpe fue el suboficial retirado de la Policía Fredy René Toledo Silva (51), quien manifestó que el dinero hurtado estaba destinado para el pago a unos empleados de una firma de seguridad privada. Minutos después del robo los mismos ladrones viralizaron un video donde alardeaban con los fajos del billetes y la pistola que habían robado.

Pero ayer a la mañana Mathias y Gustavo llegaron hasta la sede de la dirección de Policía para visitar a un pariente detenido en el sitio sin saber que ya había orden captura sobre ellos. Ambos fueron capturados en el lugar, luego los dos decidieron colaborar con la Policía y delataron donde estaba escondido Fredy, quien también fue arrestado. Durante los procedimientos también se incautaron dos automóviles.