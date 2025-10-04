Video: delincuente roba un vehículo en menos de dos minutos en San Lorenzo

Un ladrón ingresó al auto de la periodista y emprendedora Lorena Dávalos en 15 segundos y en menos de dos minutos, ya pudo arrancarlo para abandonar el lugar.

El hecho ocurrió esta madrugada en el barrio San Miguel de San Lorenzo, específicamente sobre la calle Cnel. Víctor Ayala y frente al edificio donde vive la mujer. Según comentó, en el interior de su vehículo -un Toyota Allion plateado- tenía un bolso con lencerías de su marca cuyo valor acumulado rondaría los G. 8.500.000.

Asimismo, también detalló que contaba con trípodes, cámaras y micrófonos que utiliza para su trabajo, por lo que además de perder su medio de transporte, también queda muy afectada en el ámbito laboral.

Inseguridad en la zona

La afectada aseguró que en la zona se registran otros hechos similares como las “tortoleadas” porque “la inseguridad es reinante”. “Es mi elemento de trabajo y hasta el momento no sé nada; estamos mal en el Paraguay. Hoy siento en carne propia eso que día a día, todos los días, el común de la gente que somos nosotros dice todos los días. Duele, duele mucho que una cosa tuya se te vaya, me siento muy triste y todavía no asimilo", comentó a ABC TV.

