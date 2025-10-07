Barrio Chiquito: pobladores piden mayor cobertura de Linces

La comunidad “chiquiteña” del barrio Bella Vista de Asunción reclama una mayor presencia de uniformados policiales y del grupo Lince en la zona que ya es considerada como “roja”.

Según unos vecinos, los asaltos a conductores de plataformas al igual que los robos domiciliarios durante la noche y madrugada con constantes, por lo que se vive con una “intranquilidad” en el lugar. También denuncian la distribución de drogas y apuntan que con una mayor presencia policial, la situación podría ser combatida.

Al respecto, el subcomisario Eber Barreto, jefe del grupo Lince de Asunción, aseguró que efectivamente ingresan los agentes, sin embargo, es “imposible” un recorrido cada media hora como solicitan algunos vecinos.

“Se conversó con la comisión y entramos constantemente. Hay vecinos bajo los efectos del alcohol y es imposible conversar con ellos; hay una persona que llama constantemente y pide que cada 25 o 30 minutos se ingrese, eso es imposible”, comentó.

Linces en contacto con comisiones vecinales

Otro punto que detalló el jefe policial es que la cobertura de los Linces abarca toda Asunción con 170 agentes, al igual que se mantiene un contacto con “más de 300 comisiones vecinales”.

“Se trabaja con la ciudadanía, con las comisiones vecinales y con las comisarías, todos los días. Hay también situaciones muy complejas dentro del barrio, entre violencia familiar y otras problemáticas que tratamos en conjunto con la comisaría jurisdiccional”, precisó.

