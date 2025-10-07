Intento de robo en un bus de Capiatá: dos personas resultan heridas con una botella rota

Dos personas resultaron heridas tras defenderse de un hombre que intentó robar en un colectivo de la empresa La Lomita SA de Capiatá, ayer lunes en horas de la madrugada.

El hecho ocurrió sobre las calles Fulgencio Cabrera casi Quebradas del Sol, según el informe de la Comisaría 62ª Kennedy.

El supuesto autor fue identificado como Elisandro Ariel Morales Mazacotte, mayor de edad, quien fue detenido tras un operativo de búsqueda y verificación a través del Sistema AFIS de la Policía Nacional.

De su poder fue incautada una boquilla de botella rota, utilizada para amenazar a las víctimas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Carapeguá: Desconocidos ingresan a escuela y ocasionan destrozos en las aulas

Resultó víctima el conductor, Edilio Melgarejo (48), quien sufrió heridas cortante en el rostro y antebrazo derecho, mientras que un pasajero, Juan José Oliveira (58), también resultó herido en la mano derecha al intentar intervenir.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Melgarejo se encontraba al mando de un colectivo de la línea 88, fue auxiliado por bomberos voluntarios y trasladado al Hospital de Ñemby.

El sospechoso fue aprehendido poco después en las inmediaciones del lugar, tras ser reconocido plenamente por la víctima.

El caso fue comunicado a la fiscala Alicia Fernández, de la Unidad Penal Nº 4, quien dispuso que el detenido permanezca en sede policial a disposición del Ministerio Público.