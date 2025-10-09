Esto dice el comandante de la Policía sobre licitación de carne con sospecha de amaño

Ayer se dio la destitución del director de Administración y Finanzas de la Policía Nacional, comisario general inspector Héctor Aguilar, a raíz de un escándalo por denuncias de direccionamiento de una licitación de casi US$ 10 millones en concepto de provisión de carne para la institución.

El comandante de la policía, Carlos Benítez, explicó que iniciaron una investigación de oficio con Asuntos Internos, ya que conocieron el caso por publicaciones de medios de comunicación.

“Esto demandó la atención inmediata del comando institucional, ya procediendo a la cesación de funciones a los funcionarios que están trabajando en esa área. Queremos tomar esa investigación, tomar esas denuncias que están viniendo de manera pública y hacerlos llegar a Asuntos Internos y también la instancia que corresponde”, indicó.

Actualmente, la licitación se encuentra suspendida y es investigada tanto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) como por parte de la Policía Nacional.

Sanción a responsables

El comandante dijo que buscan el origen de las denuncias de supuesto amaño y que en el peor escenario, si existen irregularidades, las personas que participaron serán sancionadas, ya que consideró que el comisario Aguilar era la “cabeza visible” del presunto esquema.

“Él es la cabeza visible como director general, pero tiene al menos un equipo de trabajo que nosotros ya estamos poniendo en investigación y que también necesariamente tienen que estar cesado en funciones”, aseguró.