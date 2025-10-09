Incautan más de 2,5 toneladas de marihuana y “narcocamionetas” en Amambay

Una operación encabezada por el fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, efectuada en la ciudad de Karapaí por el Departamento Regional N° 1 de Pedro Juan Caballero de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en la madrugada de este jueves, arrojó como resultado el decomiso de 2.625 kilos distribuidos en 75 bolsas de marihuana picada. Los antidrogas incautaron, además, una camioneta de la marca Mitsubishi y otra de la marca Chevrolet, y documentos varios, según detalló la institución.

Los antidrogas locales tuvieron el apoyo táctico de las Fuerzas Especiales de la Senad y del personal de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para llevar a cabo la operación desarrollada en la ciudad de Karapaí, departamento de Amambay, a unos 273 km de Pedro Juan Caballero.

No hubo detenidos

De acuerdo con el informe de la Senad, el procedimiento no arrojó detenidos. No obstante, desde el ente estatal consideran importante sacar de circulación y desalentar la producción de droga en la zona.

Fuentes del Ministerio Público informaron que el fiscal Celso Morales dispuso la destrucción del cargamento de estupefacientes incautado. Anunció que someterá a análisis las evidencias halladas, tanto la procedencia de los vehículos como el contenido y la naturaleza de los documentos encontrados en el establecimiento allanado.

Asimismo, desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informaron que están abocados a la tarea de identificar a los responsables de lo incautado.