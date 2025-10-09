Juez confirma que el día de las amenazas de Alexandre Gomes revocó libertad de presunto sicario

Alexandre Rodrigues Gomes –hijo del fallecido diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes– intercambió varios mensajes a través del sistema SKY ECC con el presunto “pistolero” Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe, cuando este último estaba detenido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Esto se desprende de un extenso informe de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos de la Policía Nacional (SIU), en el cual también se revelan chats por demás graves.

Una de esas conversaciones tiene que ver sobre una presunta intención de matar al entonces fiscal contra el Crimen Organizado Marcelo Pecci.

Conversación presunta sobre juez Luis Benítez

En otra parte de la conversación, una vez concretada la liberación de Anderson Ríos Vilhalva por la que insistieron tanto, Alexandre Rodrigues Gomes presuntamente organizó una reunión con el juez Luis Benítez, según captura de mensaje de WhatsApp remitida vía plataforma SKY ECC. “Mano me respondió el juez. Esta x (por) asu (Asunción)” (sic), escribió el 30 de octubre de 2020 Rodrigues Gomes a Ríos Vilhalva.

Horas después, el hijo de Lalo Gomes le remitió la captura de la conversación con el magistrado identificado como Luis Benítez (juez de Pedro Juan Caballero), seguido del mensaje: “Qué tipo pea. Pero ya le dije que es sobre vos” (sic).

Mensajes violentos y amenazas a magistrados

La conversación siguió el 5 de noviembre de 2020. Alexandre Rodrigues Gomes se comunicó con Anderson Ríos Vilhalva con mucho enojo e hizo una tercera: “Que puta co juez sin futuro. Ya yuca ara 1 fiscal 1 juez, para que empiecen a tener miedo. Y si mañana agarramos un nro. Bomba (número falso registrado a nombre de un tercero). Y le decimos. Hace bien tu trabajo. Si no vamos a cobrarte bien caro. Che ayucasema 1 (uno). Demasiado abusan” (sic).

El mensaje de Rodrigues Gomes siguió con: “Solo se que una vez pidió socorro a leka. Que tenía miedo d (de) cabeza branca. Deja que resuelva tu tema. Ya moopa co plaga Coa. Simular un asalto Yeima” (sic).

Luego, el hijo de Lalo Gomes agregó: “Si el pasa algo decís que puede decir que fuiste vos? Oimene Heta y bronca co puerco” (sic).

Insistencia en matar a juez y a fiscal

Este hilo de conversación aparentemente tuvo respuesta de Anderson Ríos Vilhalva, atendiendo que Alexandre Rodrigues Gomes seguidamente escribió: “Si mano. Tranquilo pensé primero. No vaya actuar x la emoción. Plaga esos juez demasiado juegan cn las personas” (sic).

Posteriormente, hubo reiteración de empezar a matar a un juez y fiscal. “No tienen más miedo ellos” (sic).

En otro tramo de mensajes, el hijo de Lalo Gomes, finalmente, envió: “Yo soy pavil corto mano. Ya voy a querer decirle a juez o liberas o no. Mañana temprano voy (a) moverme. Inútil este tipo dps socorro pide. Mano legalmente tenemos que empezar (a) Matar juez y fiscal. No tienen más miedo ellos” (sic).

Juez Benítez: coincide con fecha de revocatoria de libertad

Al respecto, el juez Benítez confirmó hoy a ABC que aquel 5 de noviembre del 2020, cuando Rodrigues Gomes habló de matar un fiscal y un magistrado para que estos tengan miedo, había decidido revocar la liberación de Anderson Ríos Vilhalva, como parte de un Tribunal de Apelaciones.

“Al cotejar las fechas, en cierta forma coinciden las decisiones que hemos tomado como Tribunal de Apelaciones en ese caso. Realmente es preocupante para mí porque en el mes de julio del 2021 habían atentado contra mi domicilio. Habían disparado con armas de grueso calibre y fueron detenidas dos personas que, según la Policía, tenían relación con ese hecho. Desde esa vez vivo con custodia policial en mi domicilio y con cierto temor”, dijo.

Atentado contra su vivienda en 2021

También reveló que en julio del 2021 había sufrido un atentado contra su vivienda, lo que -ahora con los chats filtrados- le hace creer que ello pudo haberse dado por sus actuaciones como miembro del Tribunal de Apelaciones de Pedro Juan Caballero.

“Hoy en día, con estas publicaciones, siento que pudo haber provenido de mis actuaciones como miembro en el Tribunal de Apelaciones de Pedro Juan Caballero”, mencionó.

Sin embargo, no quiso vincular el atentado contra su vivienda con la decisión que tomó en contra de la libertad de Anderson Ríos Vilhalva. Agregó que la Policía detuvo a dos sicarios, pero no llegó a un posible mandante del hecho.

“No puedo afirmar eso, la Policía hizo su trabajo y presentó a dos personas que fueron procesadas. Recuerdo que el comisario que llevaba la investigación me había dicho que con esas personas se cerraba el círculo y que no tenían otros datos de dónde podría provenir la orden. Yo quedé realmente preocupado porque me daba cuenta que no terminaba ahí y que era una orden que podría provenir de otros mandantes”, declaró.

Jueza vinculada al clan Gomes

El juez Benítez, además, mencionó que la resolución que revocaron como Tribunal de Apelaciones fue emitida por un Tribunal de Sentencia el 20 de octubre del 2020, siendo una de sus miembros la jueza Carmel Silva, quien fue vinculada al clan Gomes.

“El Tribunal de Sentencia le otorgó una revocatoria de autoprisión por cumplimiento de pena mínima, nosotros analizamos en el Tribunal de Apelaciones y revocamos esa resolución porque evidentemente no estaba ajustada a derecho. Acá (en la resolución) dice que la jueza que dictó, que tengo corroborar con el expediente, es Carmen Silva”, declaró.

Negó conversación con “Lalo” Gomes sobre Cabeza Branca

El magistrado, asimismo, negó haberse reunido con Eulalio “Lalo” Gomes para hablar sobre su supuesto temor al narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeça Branca.

No obstante, confirmó que mantenía reuniones con el fallecido diputado cuando este era presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) de Pedro Juan Caballero y él se desempeñaba como juez titular de la jurisdicción de PJC.

Por otra parte, resaltó que no está conforme con la seguridad que reciben los magistrados en Pedro Juan Caballero.

Cuestionó que la Policía Nacional solamente actúe cuando se dan denuncias de amenazas y que, pasado un tiempo, la protección se “flexibiliza”.