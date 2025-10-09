Chats revelan intención de matar al fiscal Pecci ya en 2020

Alexandre Rodrigues Gomes –hijo del fallecido diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y acusado por supuesto tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y otros– intercambió varios mensajes a través del sistema SKY ECC con el presunto “pistolero” Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe, cuando este último estaba detenido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Así lo muestra un extenso informe de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos de la Policía Nacional (SIU), en el cual también se revelan chats por demás graves.

El documento se elaboró a partir de los extractos enviados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) a la Fiscalía y que actualmente están en el despacho del juez de lucha contra el Crimen Organizado, Osmar Legal, en el marco de la operación Pavo Real II.

Una de esas conversaciones tiene que ver sobre una presunta intención de matar al entonces fiscal contra el Crimen Organizado Marcelo Pecci. De acuerdo a una captura correspondiente al 17 de setiembre de 2020, el hijo del Lalo Gomes –asociado al PIN 67BADE, alias BURBERRY en la plataforma de mensajería– escribió a Ríos Vilhalva –habilitado con el alias de BRUTUS y utilizado por Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe– detalles sobre su situación procesal y un posible arreglo para obtener la libertad.

“Lo más importante. Ya es un hecho. Esetama” (sic), escribió entonces Rodrigues Gomes a Ríos Vilhalva. Esta comunicación se dio luego de que aparentemente se hicieran reuniones previas para lograr la libertad del supuesto “pistolero”, detenido en el marco de la Operación Alba, desarrollada el 20 de febrero de 2020 y liderada por el entonces fiscal Marcelo Pecci en el marco de la búsqueda de los asesinos del periodista Lourenço “Leo” Veras, hecho ocurrido el 12 de febrero de ese mismo año.

Desde entonces, Ríos Vilhalva quedó detenido por las supuestas conexiones con el crimen del comunicador y nexos con Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, presunto organizador del atentado contra Veras.

“Ya mano. Vamos apretar que mañana se te libere” (sic), dijo Rodrigues Gomes a Ríos Vilhalva en otra parte del mensaje.

Las primeras insinuaciones

A pesar de la promesa del hijo del fallecido diputado Lalo Gomes a Anderson Ríos, su liberación no se dio al día siguiente, es decir, el 18 de setiembre de 2020. No obstante, dos días antes, el 16 de setiembre de 2020, Rodrigues Gomes ya manifestó su molestia con respecto a la intervención del fiscal Marcelo Pecci en el caso de Ríos Vilhalva.

Rodrigues Gomes escribió ese día a Ríos Vilhalva que su liberación era una “orden de arriba” y que el fiscal Pecci se iba a “pichar”. “Yo quiero luego que él cepa (sepa), quien pidió x vos. Plaga Tuya. Ese cn (con) el tiempo ya yuca vai. En (Asunción) se regala” (sic), escribió el hijo de Lalo.

El 18 de setiembre de 2020, Rodrigues Gomes escribió de vuelta a Ríos Vilhalva para conocer su situación: “Mano estás. Mano. El va a recibir. Orden del nro 1. Viste el msg (mensaje) el ministro tembo (haciendo supuestamente referencia al exministro del Interior Euclides Acevedo). Hablo solo cn (con) la fiscala. Se olvidó del juez” (sic), le escribió.

Seguidamente en la captura de mensaje se lee: “Bae (sin) protocolo. Nro 1 ya ordenó que el juez. Haga rápido. Sin burocracia. No ay (hay) nada que esperar. Ya hablo con el ministro dijo. Va tener que resolver mano” (sic).

Anderson Ríos Vilhalva no logró su liberación de forma inmediata y en otro intercambio de mensajes días después, específicamente el 27 de setiembre de 2020, con Alexandre Rodrigues Gomes se leen los posibles impedimentos. “Mano el juez está d (de) permiso hasta mañana. Pidió p (para) presentar el martes. Ahora escribió el ministro. Para presentar el martes. Ya está todo mano” (sic), le reportó Rodrigues Gomes a Ríos Vilhalva.

Y siguió: “Pero gracias a Dios ya está resolvido tu lado. Ahora solo contar hasta martes dps (después) ya era. (Marcelo) Pecci y la fiscala ya tiene orden p (para) no molestar. Kkkkkk. Orden del nro 1. Pea a (la) larga ya yucata. Él anda solo x asu (Asunción). Esos fiscales se creen Dios” (sic). Aquí volvió a insinuar la intención de asesinato.

Esta última insinuación de Alexandre Rodrigues, de acuerdo a la captura, aparentemente sí tuvo una respuesta de Ríos Vilhalva. A lo que otra vez el hijo de Lalo Gomes le contestó: “Si mano. Ya e ya mano. Puede ser vd qué decis. Si mano. Solo ay (hay) que atender si ese clan rotela. No va dejar vasar (pasar) informacoes (informaciones). Ay mejor mano. Merece ese mano. Inútil este tipo. Yacobrapata” (sic), posiblemente haciendo referencia a Pecci.

El 28 de setiembre de 2020 aún no se concretaba la liberación de Anderson Ríos Vilhalva, pero se tuvo –según se entiende a partir de la captura de chats– un avance importante. Alexandre Rodrigues Gomes primero escribió a Rios Vilhalva: “Hola mano. Qué tal” (sic).

En otro contacto, más de una hora después, Rodrigues Gomes remitió a Ríos Vilhalva: “kkkkk” (utilizado para risas) con el adjunto de otra conversación de un alias VATICANO, en el cual le mencionó que “habló con Marcelo Pecci el fiscal, atendé, tenés muchos ojos encima, ya le dijo a Vallejos que te hable, me dijo”. Seguido el hijo de Lalo Gomes le escribió: “Ipochi (ipochy) pecci kkkkkk” (sic).

El 1 de octubre de 2020 Alexandre Rodrigues Gomes volvió a escribir a Anderson Rios Vilhalva: “Dice que ahora depende del juez” (sic). Este mensaje se presume que tuvo una contestación de Rios Vilhalva (no se muestra en la captura) a lo que el hijo de Lalo Gomes le respondió: “Pero ya salió el resultado? O es lo que él piensa” (sic).

El detenido, Anderson Rios Vilhalva, otra vez habría contestado a Rodrigues Gomes, quien respondió: “Que tembo. Que salió el resultado. (Marcelo) Pecci omborea” (sic). Esto con referencia a que no se logró concretar la liberación de Rios Vilhalva ese día.

Finalmente, el 20 de octubre de 2020, Anderson Ríos Vilhalva habría confirmado su liberación a Alexandre Rodrigues Gomes, quien le escribió: Libre ya mano? (sic). La respuesta aparentemente fue positiva, a lo que el hijo de Lalo Gomes le volvió a contestar: “Qué bueno hermano” (sic).

La liberación de Anderson Rios Vilhalva fue por intermedio de la exjueza de Pedro Juan Caballero Carmen Silva, según revelaron los primeros chats del fallecido Lalo Gomes, publicados en febrero pasado.

“Para que empiecen a tener miedo”

Una vez concretada la liberación de Anderson Ríos Vilhalva, Alexandre Rodrigues Gomes –hijo del fallecido diputado Lalo Gomes– presuntamente organizó una reunión con el juez Luis Benítez, según captura de mensaje de WhatsApp remitida vía plataforma SKY ECC. “Mano me respondió el juez. Esta x (por) asu (Asunción)” (sic), escribió el 30 de octubre de 2020 Rodrigues Gomes a Ríos Vilhalva.

Horas después, el hijo de Lalo Gomes le remitió la captura de la conversación con el magistrado identificado como Luis Benítez (juez de Pedro Juan Caballero) seguido del mensaje: “Qué tipo pea. Pero ya le dije que es sobre vos” (sic).

La conversación siguió el 5 de noviembre de 2020. Alexandre Rodrigues Gomes se comunicó con Anderson Ríos Vilhalva con mucho enojo e hizo una tercera: “Que puta co juez sin futuro. Ya yuca ara 1 fiscal 1 juez, para que empiecen a tener miedo. Y si mañana agarramos un nro. Bomba (número falso registrado a nombre de un tercero). Y le decimos. Hace bien tu trabajo. Si no vamos a cobrarte bien caro. Che ayucasema 1 (uno). Demasiado abusan” (sic).

El mensaje de Rodrigues Gomes siguió con: “Solo se que una vez pidió socorro a leka. Que tenía miedo d (de) cabeza branca. Deja que resuelva tu tema. Ya moopa co plaga Coa. Simular un asalto Yeima” (sic).

Luego, el hijo de Lalo Gomes agregó: “Si el pasa algo decís que puede decir que fuiste vos? Oimene Heta y bronca co puerco” (sic).

Este hilo de conversación aparentemente tuvo respuesta de Anderson Ríos Vilhalva, atendiendo que Alexandre Rodrigues Gomes seguidamente escribió: “Si mano. Tranquilo pensé primero. No vaya actuar x la emoción. Plaga esos juez demasiado juegan cn las personas” (sic).

En otro tramo de mensajes, el hijo de Lalo Gomes, finalmente, envió: “Yo soy pavil corto mano. Ya voy a querer decirle a juez o liberas o no. Mañana temprano voy (a) moverme. Inútil este tipo dps socorro pide. Mano legalmente tenemos que empezar (a) Matar juez y fiscal. No tienen más miedo ellos” (sic).