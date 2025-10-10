Máxima seguridad: así será el encierro del hijo de “Lalo” Gomes en Emboscada

En comunicación con ABC Color este viernes, Rubén Peña, director de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, explicó cómo es el régimen de reclusión de máxima seguridad al que está sometido desde ayer Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, Partido Colorado).

Rodrigues Gomes, bajo investigación por supuestos vínculos a un esquema de lavado de dinero del narcotráfico, fue trasladado ayer del Centro de Rehabilitación Social de Cambyretá a la penitenciaría de máxima seguridad “Martín Mendoza” de la ciudad de Emboscada luego de que se hicieran públicos registros de conversaciones por texto entre Rodrigues Gomes y Anderson Ríos Vilhalva, presunto “pistolero” ligado al crimen organizado.

Esas conversaciones, que tuvieron lugar en 2020, insinúan una intención por parte de los interlocutores de asesinar al fiscal especializado en combate contra el crimen organizado Marcelo Pecci, quien fue asesinado durante un viaje a Colombia en 2022.

El traslado de Rodrigues Gomes a “Martín Mendoza” fue ordenado por el juez Osmar Legal.

Régimen cerrado

Rodrigues Gomes está recluido desde ayer por la tarde en el módulo de máxima seguridad de la cárcel de Emboscada, donde permanecerá en una celda individual y no tendrá contacto con otras personas privadas de su libertad.

Como las demás personas recluidas bajo el “régimen especial cerrado” de seguridad máxima, Rodrigues Gomes tendrá derecho a salir al aire libre para caminar o hacer ejercicios durante dos horas cada día. Su alimentación será dentro de su celda.

Tendrá derecho a visitas de su círculo familiar más cercano – padres, cónyuge e hijos mayores de edad – una vez por semana, sin derecho a visitas privadas. Además, tendrá acceso libre a sus abogados, dijo Peña.

La celda de Rodrigues Gomes no cuenta con conexiones eléctricas para impedir que este tenga dispositivos electrónicos ocultos y será sometida a entre tres y cinco requisas diarias, agregó el representante del Ministerio de Justicia.