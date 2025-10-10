Ni la ropa se salva: ladrón vació un tendedero en San Lorenzo

Vecinos de Sagrada Familia, ciudad de San Lorenzo viven en zozobra por la inseguridad reinante. Con frecuencia, reportan hechos de hurtos y robos de todo tipo, pero el caso de anoche sorprendió a todos.

Cerca de las 3:30 de ayer, un delincuente estiró los brazos para alcanzar la ropa limpia que estaba en un tendedero dentro de un patio, cercano a las rejas. El hombre hurtó varias prendas de vestir y hasta un par de sábanas limpias.

Los propietarios de la vivienda se sorprendieron al despertar y encontrarse con el tendedero vacío. El hecho fue denunciado y se presentaron varias imágenes de circuito cerrado que captaron el momento del hurto.

Sospechoso identificado y detenido

Gracias a esos videos, el joven fue identificado como Silvino Antonio Silva Sánchez (27). Agentes de la Comisaría 65 de Calle’i, San Lorenzo, lograron localizarlo y detenerlo en el mismo día. También recuperaron las prendas hurtadas.

El mismo hombre además fue captado por varios videos intentando hurtar objetos en viviendas de la misma zona e ingresando a los patios.

