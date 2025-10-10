Sistema de tobilleras electrónicas llega a Caaguazú

En el Palacio de Justicia de Coronel Oviedo, autoridades participaron del acto de implementación oficial del Sistema de Tobilleras Electrónicas en el departamento de Caaguazú.

La presidenta de la Circunscripción Judicial, magistrada Sandra Regina Porto Varela, destacó que el proyecto representa “un avance tecnológico en beneficio del control judicial y del sistema penitenciario”.

El nuevo sistema permitirá supervisar a distancia a personas bajo arresto domiciliario u otras medidas alternativas, en cumplimiento de los mandamientos judiciales.

El control será realizado desde la sede central en Asunción, con apoyo de personal policial especializado, que vigilará las alertas en tiempo real para garantizar la seguridad tanto de las partes involucradas como de la ciudadanía.

El agente fiscal Fermín Segovia señaló que la “aplicación se configura dentro de los objetivos primordiales, del control cercano, práctico y en tiempo real”.

El acto contó con la presencia de representantes de Justicia, Interior y la Dirección del Centro de Seguridad y Emergencias, quienes coincidieron en que la herramienta permitirá aliviar la crítica situación penitenciaria del país.

La implementación en Caaguazú se enmarca dentro de la Acordada N.º 1813 de la Corte Suprema de Justicia, aprobada el 30 de julio de 2025, que extiende el uso del dispositivo a todo el territorio nacional, conforme a la Ley N.º 7270/2024.