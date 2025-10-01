Tobillera electrónica permitió descubrir la muerte del empresario Luis Montanaro, según Policía

El director del Sistema 911, Hernán Escobar, informó que Luis Montanaro, hallado muerto ayer, estaba bajo arresto domiciliario por orden judicial en un edificio ubicado en Surubi’i y que mediante la tobillera electrónica que utilizaba se logró verificar que falleció ayer.

“Al final fue la tobillera la que nos informa a nosotros de que algo raro pasaba”, mencionó. Explicó que el procedimiento de control se activó cuando el sistema detectó que la batería de la tobillera bajaba sin obtener respuesta del beneficiario.

Acotó que a las 14:30, el operador intentó comunicarse con Montanaro. El empresario no atendió ni al dispositivo ni a su teléfono personal y tampoco respondió su contacto de referencia, que era su madre.

El comisario indicó que, ante la falta de respuesta, la tobillera fue activada en modo emergencia, lo que desplegó el protocolo de seguridad, que incluía aviso inmediato a la comisaría jurisdiccional y verificación en el lugar. Apuntó que fue en ese procedimiento que los agentes confirmaron el fallecimiento.

Habían solicitado cambio de domicilio

Escobar también reveló que ya se había solicitado un cambio de domicilio para la ejecución del arresto domiciliario con tobillera electrónica de Montanaro. Indicó que, sin embargo, la nueva dirección aún no contaba con conexión eléctrica formal, requisito indispensable para la instalación del dispositivo de control, por lo que no pudo ser efectiva esa modificación.

Aclaró que todos los casos de arresto domiciliario con tobilleras deben pasar por una factibilidad técnica, etapa que garantiza la posibilidad de monitoreo.

Según explicó, este primer paso asegura que se puede controlar y seguir cada caso, informando al juez si las condiciones son viables o no.

Refirió que el protocolo implica verificar previamente la conexión electrónica y delimitar el perímetro de la residencia, además de exigir que la persona responda a todas las llamadas de control policial, activar la tobillera en modo de emergencia si no hay respuesta y garantizar la intervención inmediata de la comisaría o del Grupo Lince para constatar la situación.