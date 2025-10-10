Trabajador tercerizado de la ANDE fallece tras descarga eléctrica

José Carlos Sánchez Leguizamón (38) falleció hoy mientras realizaba una colocación de un transformador en la ciudad de San Antonio. El hombre trabajaba para la firma “Semesa”, tercerizada por la ANDE, según datos policiales.

Asimismo, sus compañeros detallaron a los intervinientes de la Comisaría 24ª que los trabajadores estaban colocando un transformador por una columna, pero entre eso Sánchez Leguizamón habría tocado uno de los cables.

El accidente produjo una descarga eléctrica que acabó con su vida en ese instante y al momento de su llegada, los bomberos intentaron reanimar al hombre, pero no hubo éxito.

Finalmente, el hecho fue comunicado a la fiscala Soledad Quiñónez. Un hecho similar también se registró hoy, pero en Hernandarias, Alto Paraná, donde un electricista tercerizado de la ANDE también perdió la vida tras una descarga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Electricista de empresa tercerizada de la ANDE murió electrocutado