Villa Oliva: activan búsqueda de adolescente de 13 años desaparecida

El Ministerio Público dispuso la activación del protocolo de búsqueda y localización de la adolescente Dalila Edith Céspedes Almada, de 13 años, quien fue reportada como desaparecida en la madrugada de este jueves en la ciudad de Villa Oliva, departamento de Ñeembucú.

El caso está a cargo del agente fiscal Diego Benítez Gamarra, de la Unidad Penal n.º 2 de Alberdi, quien ordenó a la Policía Nacional y a sus unidades operativas realizar todas las diligencias necesarias para dar con el paradero de la menor y garantizar su resguardo.

De acuerdo con los antecedentes, la adolescente salió de la vivienda familiar, ubicada en el barrio Virgen del Rosario, sin que hasta el momento se tengan datos sobre su paradero.

Lea más: Yby Yaú: indagan desaparición de una mujer

Colaboración de la ciudadanía

Las autoridades instan a la ciudadanía a colaborar con información que pueda contribuir en la investigación. Cualquier dato puede ser comunicado al número telefónico (0986) 158 849 o a la comisaría más cercana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy