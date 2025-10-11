Cárcel para exconcejala colorada de Cerro Corá

La política colorada Lettiscia Raquel Castellano Rojas, exconcejala de Cerro Corá, quien además es abogada, está imputada por frustración de la persecución y ejecución penal, en un proceso impulsado por el fiscal de Pedro Juan Caballero, Emilio Daniel Álvarez Maldonado.

La causa se inició el 20 de setiembre pasado, cuando Virgilio Gabriel Arteta Palacios, de 33 años, fue baleado en un incidente en Pedro Juan Caballero.

Las sospechas que pesan contra la exconcejala de Cerro Corá

Los disparos fueron efectuados desde una camioneta que supuestamente estaba al mando de la entonces concejala de Cerro Corá, quien habría sido la que ordenó el ataque.

Lea más: PJC: allanan vivienda de concejala buscada por un caso de intento de homicidio

La política estuvo prófuga varios días y en ese ínterin fue destituida de su cargo.

Cuando se entregó, el miércoles último, planteó litigar en libertad, pero ahora irá a la cárcel.