Policía ahuyenta a tiros cuatro asaltantes en una estación de servicios de Capiatá

Poco antes de las 05:00, llegaron dos de los sospechosos a bordo de un biciclo hasta el surtidor, donde le pidieron al playero Arnaldo Daniel Lesmo Colmán (21), que llene de carburante el tanque de la máquina.

Según llegaron los otros dos cómplices a bordo de otra moto y sin más preámbulos redujeron a punta de pistolas al trabajador, a quien exigieron la entrega de todo el efectivo que tenían, al mismo tiempo de conducirlo hacia el mini market, que también pretendían asaltar.

Fue en ese momento que el suboficial ayudante Miguel Servin de la comisaría jurisdiccional, la 59° Central de Toledo Cañada, quien estaba en el lugar se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y se enfrentó a los maleantes.

Lea más: Detienen a tres de los supuestos responsables de violento asalto a estación de servicios en Luque

Aunque el uniformados era superado ampliamente el número se posicionó detrás un auto y abrió fuego contra los sospechosos, quienes efectuaron disparos contra el policía, quien resultó ileso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los vidrios del local comercial fueron afectados por los balazos. Tras unos minutos de tiroteo, los desconocidos deciden escapar del sitio con las manos vacías. Dos de ellos dejaron la moto y huyeron a pie, según confirmaron las fuentes.