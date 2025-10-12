Policía ahuyenta a tiros cuatro asaltantes en una estación de servicios de Capiatá

Policiales

Cuatro maleantes que se movilizaron a bordo de dos motocicletas protagonizaron un recio tiroteo con un policía, en el momento en que intentaron asaltar en la mañana de ayer una estación de servicios, que está ubicada sobre la avenida Rojas Cañada del barrio Caacupemí de la ciudad de Capiatá. En la huida los criminales abandonaron una de las motocicletas que usaban.

Por ABC Color
12 de octubre de 2025 - 17:05
El agente agazapado detrás de un auto enfrenta a los maleante que pretendían asaltar el sitio.
Poco antes de las 05:00, llegaron dos de los sospechosos a bordo de un biciclo hasta el surtidor, donde le pidieron al playero Arnaldo Daniel Lesmo Colmán (21), que llene de carburante el tanque de la máquina.

Los desconocidos se posicionan y aben fuego contra el suboficial, quien los enfretó y los obligó a escapar.
Según llegaron los otros dos cómplices a bordo de otra moto y sin más preámbulos redujeron a punta de pistolas al trabajador, a quien exigieron la entrega de todo el efectivo que tenían, al mismo tiempo de conducirlo hacia el mini market, que también pretendían asaltar.

Fue en ese momento que el suboficial ayudante Miguel Servin de la comisaría jurisdiccional, la 59° Central de Toledo Cañada, quien estaba en el lugar se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y se enfrentó a los maleantes.

Aunque el uniformados era superado ampliamente el número se posicionó detrás un auto y abrió fuego contra los sospechosos, quienes efectuaron disparos contra el policía, quien resultó ileso.

Los vidrios del local comercial fueron afectados por los balazos. Tras unos minutos de tiroteo, los desconocidos deciden escapar del sitio con las manos vacías. Dos de ellos dejaron la moto y huyeron a pie, según confirmaron las fuentes.

