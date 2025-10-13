Agente y auxiliar fiscal podrían recibir tres años de prisión en el caso coima en Emboscada

El agente fiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre y la auxiliar fiscal Lilian Andrea Florenciano serían imputados esta tarde por coima tras el allanamiento que se hizo esta mañana en la Fiscalía de Emboscada, donde se concretó una entrega vigilada de dinero supuestamente para favorecer a un procesado.

Según los datos, los intervinientes entraron a la oficina del fiscal Elizaur inmediatamente después de que su funcionaria Florenciano recibiera G. 7 millones en efectivo que fueron previamente fotocopiados.

Sobre este hecho, la fiscala Yeimi Adle señaló: “Ellos están en calidad de demorados. Todavía estamos escuchando los audios y procesando toda la información que trajimos. Todavía no tomamos ninguna decisión respecto de ellos. La denuncia recibimos la semana pasada”.

La profesional comentó que la que pedía dinero era la auxiliar fiscal en nombre del fiscal. El contacto fue con la abogada y era todavía mensajería de WhatsApp. El procedimiento se hizo en base a la suma de G. 7 millones.

“La persona que está ahora privada de su libertad tiene una acusación y la audiencia está prevista para este miércoles. Lo que se ofreció era el cambio de requerimiento de la acusación a una suspensión condicional del procedimiento”, explicó.

Para finalizar, la profesional señaló: “En un principio es cohecho pasivo y tiene una pena privativa de libertad de hasta tres años o multa. Pero estamos evaluando todavía qué tipo de penales serían".