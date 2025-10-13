Motociclista fallece tras ser embestido por un ómnibus en Limpio

Un accidente de tránsito con derivación fatal se registró en la tarde de este domingo en el centro de la ciudad de Limpio, dejando como víctima al motociclista Luciano Giménez, de 42 años, quien fue arrollado por un ómnibus de la empresa Ciudad de Limpio S.R.L.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:20, sobre la avenida Mariscal Estigarribia y Capitán Medina, cuando el colectivo —un Mercedes Benz 1217, con matrícula OBB 457—, al mando de Luis Alberto Mora Delgado (42), impactó contra un árbol y posteriormente contra la motocicleta Yamazuky F 125 Racing, azul, matrícula 119BNY, conducida por la víctima.

Falla mecánica habría provocado el siniestro

Según el relato del conductor del ómnibus a los agentes de la Comisaría 9ª Central, al acercarse a un vehículo que redujo la velocidad, intentó frenar, pero el mecanismo de freno no respondió y perdió el control del vehículo.

“El chofer manifestó que el colectivo tuvo una falla mecánica en el sistema de frenos. Primero chocó contra un árbol y luego impactó contra el motociclista”, explicó el comisario José Acosta.

La víctima fue auxiliada por personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Limpio y trasladada al Hospital Distrital, donde permaneció internada en estado grave. Sin embargo, cerca de las 18:30, los médicos confirmaron su fallecimiento a consecuencia de múltiples heridas.

El conductor dio negativo al alcotest

En el momento del accidente, el ómnibus transportaba a unos diez pasajeros, ninguno de los cuales resultó herido, según confirmaron las autoridades policiales. La prueba de alcotest practicada al conductor arrojó resultado negativo (0,00 mg/L), y la Fiscal Nadia Millán, de la Unidad Penal N° 3 de Limpio, dispuso su libertad provisional, aunque con la apertura de una nueva causa tras el deceso del motociclista.

“En principio se abrió una causa por accidente con derivación fatal. Los vehículos involucrados fueron incautados para el peritaje correspondiente del Departamento de Criminalística”, agregó el comisario Acosta.

